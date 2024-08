Dune: Awakening viser frem gameplayet sitt

HQ

Dune: Awakening Gamescom har avslørt en fantastisk, grundig gameplay-trailer på Gamescom 2024, og livet på Arrakis har aldri sett så bra ut.

Den omfattende traileren viser frem spillets vakre åpne online-verden, de gigantiske sandormene som streifer rundt i ørkenen, samt karakterskaping og lagerfunksjoner.

Spillerne fikk også et innblikk i spillets klasser, som for eksempel sverdmesteren og deres evner som jegerdronen. Ressursinnsamling, håndverk, salg og basebygging ble også vist frem i full bredde, og traileren oppfordret spillerne til å samarbeide og bygge laug i overlevelsesspillet.

Utforskning, kartlegging og berging rundt Arrakis var også høydepunkter, og for et spill som foregår i en så karrig verden, er dette selvsagt viktige mål for spillerne. Noen av spillets viktigste sosiale steder ble også vist, sammen med NPC-er som krydderhandlere og noen som tilhører Great House Harkonnen.