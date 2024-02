Dune: Part Two kommer til World of Tanks

HQ

World of Tanks Wargaming har hatt noen legendariske (pun not intended) crossovers opp gjennom årene, inkludert Warhammer 40K, Megadeth, Arnold Schwarzenegger, Vinnie Jones, Chuck Norris, G.I. Joe, Terminator, Hot Wheels, med flere. Nå, i forkant av den kommende lanseringen av Dune: Part Two, har Legendary og Wargaming gått sammen om et seks uker langt arrangement for flerspillertittelen.

Det starter torsdag 15. februar og varer til 1. april, og det sies at dette vil omfatte en samling spillhendelser som er skreddersydd for hver plattform og inneholder unike mekanikker og eksklusive belønninger som "gir et snev av Dune".

For World of Tanks inkluderer dette et nytt kamppass som inkluderer et narrativt element mellom Gurney Halleck, "Beast" Rabban og Lady Jessica. Det sies at spillerne kan rekruttere helter og skurker fra filmen som besetningsmedlemmer og samtidig motta gjenstander (som 2D-stiler, dekaler og inskripsjoner). Det vil også bli lagt til en ny Tier VIII-stridsvogn, kalt Mittlerer KPZ.PR.68, som er "belagt i en permanent 3D-stil med spesielle visuelle effekter."

På World of Tanks Blitz vil det bli arrangert et arrangement der spillerne kan tjene unike gjenstander som en Crysknife, samtidig som de fullfører oppdrag for Rabban og Fremen for å tjene en Groundtank som er inspirert av Sardaukar.

På World of Tanks Modern Armor vil det være et tidsbegrenset fellesskapsarrangement som strekker seg over tre etapper, hver med unike oppgaver og belønninger, inkludert Gurney Hallack, Sardaukar og Rabban som kommandanter.