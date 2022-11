Simulatorer som lar deg drive din egen bedrift er ikke noe nytt og kommer i utallige design, fra sykehus til fornøyelsesparker, gårder og butikker. Dungeon Mechant setter deg ansvarlig for en liten butikk, men med den vrien at det foregår i et fantasy-miljø. Dette betyr at det ikke er de typiske kundene dine som kommer rasende gjennom døren, men ofte den typen mennesker du selv har spilt som i andre fantasy-titler.

Den herlige pikselpresentasjonen passer perfekt til spillet.

I tillegg må du styre din egen økonomi, selv om det ikke er dine typiske forvaltere du skylder penger, men kongen selv. Dette gjør oss til en del av en fin liten butikksimulator og en del av et slags metaeventyr hvor vi blir butikkeieren vi har kjøpt ting av i så mange andre spill opp gjennom årene, mens vi har mumlet for oss selv at det er altfor dyrt å kjøpe et sverd eller en magisk trylledrikk og bestemt oss for å lete etter bedre ting som loot i stedet. Men faktum er at det er en grunn til at ting koster som de gjør, selv i en fantasy-verden.

Vi får til og med en bakgrunnshistorie om invaderende monstre og en ond trollmann som truet verden. Heldigvis dukket det opp en gruppe helter som sammen kjempet seg frem til ham mot alle odds og til slutt klarte å beseire ham og hans kohorter, noe som førte til en voldsom implosjon. Dessverre var det bare en av heltene som overlevde alt sammen, men kom snart til å ønske at han hadde møtt samme skjebne som alle de andre. Beboerne i området var nemlig alt annet enn takknemlige for dette på grunn av skadene det forårsaket. Vår ensomme helt, en trollmann, ble derfor tilbakebetalingspliktig - og startet dermed butikken som er grunnlaget for Dungeon Merchant.

Rimelig og vanedannende, og gir en helt ny respekt for butikkeiere i rollespill.

I utgangspunktet er det et ganske tradisjonelt spill hvor vi må anskaffe ting som våpen, rustninger og eliksirer for å selge i butikken og generere en god fortjeneste. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort, og det er mange parametere å ta hensyn til. Heldigvis er det enkelt og intuitivt å gjøre alt dette takket være et fenomenalt og oversiktlig grafisk brukergrensesnitt mens jeg utvider hyllene, ansetter flere medarbeidere og endrer sortimentet.

Vi skal imidlertid ikke bare administrere butikken, men også betjene helter som drar på oppdrag for å skaffe oss loot. Det er viktig å sørge for at disse er godt rustet for sine oppdrag, som stadig endres. Det betyr at det alltid kreves et bredt spekter og mottoet "kunden har alltid rett" er ikke lett å leve opp til. Spillskjermen er delt mellom en øvre halvdel der du kan følge heltenes eventyr og en nedre halvdel der butikken vår ligger, alt med herlig pikselgrafikk som tar seg veldig bra ut på min Pixel 7 Pro.

En større variasjon i spillingen hadde vært velkommen. Forhåpentligvis vil Dungeon Merchant utvides med en utvidelse.

Det tar ikke så veldig mange timene før jeg føler meg ferdig med spillet etter å ha nådd det punktet hvor det blir for repeterende uten å by på noe nytt. På den annen side er veien dit faktisk ganske underholdende. Med tanke på at det er et så billig spill, vil jeg fortsatt kalle det et kupp, og jeg vil ikke se på butikkene på samme måte når jeg spiller rollespill i fremtiden.

