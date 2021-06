Dungeons & Dragons: Dark Alliance-trailer oppsummerer alt

Selv om spillverden har forandret seg er det fortsatt slik at spill som slippes om sommeren raskt vil forsvinne under radaren eller bli glemt som følge av store annonseringer og varmt vær. Allerede i midten av mai ble det klart at Tuque Games vil gjøre sitt beste for at dette ikke skal skje med Dungeons & Dragons: Dark Alliance ved å slippe det rett på Xbox Game Pass. I dag har vi fått grep nummer to og tre.

Utviklerne har offentliggjort en såkalt "Gameplay Overview"-trailer som oppsummerer nærmest alt man bør vite om Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Her får vi litt informasjon om historien, de fire ulike klassene, kampsystemet, fiendene vi vil møte på og poengtert at det ikke vil være noen form for mikrotransaksjoner av en australsk kar med en lett og fin tone.

At det ikke vil være mye småtteri å bruke penger på stopper uansett ikke Tuque fra å ha store fremtidsplaner, for vi har også fått en oversikt som viser at spillet vil bli langt større etter hvert. Allerede senere i sommer og til høsten vil det komme ekstra områder og vanskelighetsgrader helt gratis, og deretter venter det en skikkelig utvidelse kalt Echoes of the Blood War som vil by på mer historie, en ny spillbar magi-karakter, nye områder og mer vi må betale en ukjent sum for. Dermed er det ingen grunn til å frykte om du synes det er litt lite innhold når Dungeons & Dragons: Dark Alliance slippes den 22. juni.