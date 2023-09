Dungeons & Dragons DLC lagt til på Minecraft

HQ

Dungeons & Dragons gjør alt bedre, og derfor er vi glade for å kunngjøre at Mojang nå har bestemt seg for å forbedre Minecraft med DLC basert på - du gjettet det - Dungeons & Dragons.

Her får vi oppleve "ikoniske steder i Forgotten Realms som Icewind Dale og Candlekeep", og vi blir lovet kamper mot "Beholders, Mimics og mer". Det er selvfølgelig klasser å velge mellom, og du vil også kunne utøve klassisk magi i det som ser ut til å være en sjarmerende pakke som nå er lansert for smarttelefoner, PC og Xbox (dessverre ikke tilgjengelig for Playstation eller Switch).