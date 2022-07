Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves leker Guardians of the Galaxy i første trailer

HQ

Etter utallige år med bare snakk virket det som om Dungeons & Dragons-filmen kunne bli en realitet da Chris Pine forhandlet om å være med i 2020, så mange har ventet lenge på denne dagen.

I sammenheng med San Diego Comic-Con har Paramount gitt oss den første traileren for Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, og filmen virker da i alle fall ikke katastrofal. Særlig siden den helt klart går for samme tone som de populære Guardians of the Galaxy-filmene. Akkurat som Chris Pratt spiller Chris Pine en litt spesielle leder av en merkelig gruppe som ikke alltid er på den gode siden av loven i dette fantastiske universet med et lystig og humoritistisk tone selv om gjengen har "frigjort en ondskap verden aldri har sett maken til".