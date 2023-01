Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves-trailer er fylt med referanser

Det har gått seks måneder siden vi fikk den første Guardian's of the Galaxy-inspirerte traileren for John Francis Daley og Jonathan Goldsteins Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves-film, så hva med en nye smak av hva som venter oss i mars?

Paramount har gitt oss en ny trailer for Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, og du kan trygt si at Chris Pine, Michelle Rodriguez og gjengens eventyr fortsatt virker som D&Ds svar på den overnevnte delen av Marvel Cinematic Universe - bare med massevis av elskede aspekter av bordspilluniverset. Noen av dem vil til og med bringe et smil eller forferdelige minner til de av oss som har spilt Dark Souls, Elden Ring og lignende ...