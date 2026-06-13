Duskfade er laget for å underholde de yngre fansene, men samtidig være forståelig for et eldre publikum

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Nå som vi vet at Duskfade kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 i august 2026, er det store spørsmålet om Weird Belugas 3D-plattformspill vil være noe for deg. Inspirert av Jak & Daxter og Kingdom Hearts, fikk vi nylig sjansen til å snakke med utvikleren bak spillet for å stille noen spørsmål, blant annet om hvordan prosjektet ble designet for et bredt publikum og hvordan dette påvirket filosofien rundt vanskelighetsgraden.

I et fullstendig intervju, som du kan lese her, fortalte narrativdesigner Ricardo Chorques Mesa oss at « Duskfade » er laget for å nytes av alle målgrupper, men at det har narrative finesser og detaljer som kun eldre spillere sannsynligvis vil fange opp og kjenne seg igjen i.

«Vi har alltid vært veldig tydelige på at vi ønsket en opplevelse som ville være morsom for alle typer spillere, men som også ville belønne de mer erfarne med avanserte ruter og bevegelsesalternativer. Hvis du vet hvordan du får mest mulig ut av Zirans verktøykasse, vil du kunne suse gjennom nivåene i lynets hastighet, og ved å kombinere hans kampferdigheter på en smart måte, vil fiendene ikke engang kunne skade deg.

«Dette gjelder også for Duskfades fortelling. Et yngre publikum vil kunne nyte og forelske seg i historien og karakterene, men det kan være de litt eldre spillerne som virkelig knytter seg til budskapet om familie, kjærlighet og tap.»

Duskfade lanseres 13. august, og du kan se lanseringstraileren for spillet nedenfor. Steam-fans kan prøve en demo i dag for å få en forsmak på hva den fullstendige tittelen vil by på når den kommer ut.