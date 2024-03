Dustborn lanseres i august

HQ

Red Thread og Quantic Dreams Dustborn rekker kanskje ikke helt utgivelsesdatoen tidlig i 2024, men det skal likevel lanseres i år. Nærmere bestemt lanseres det 20. august til PC, PlayStation og Xbox.

Spillet kommer i en digital og en fysisk versjon, der sistnevnte koster litt mer og kommer med to postkort, et kart, en tegneserie og klistremerker. Spillet er et actioneventyr blandet med de narrative elementene Red Thread er så kjent for.

Du har ansvaret for en sammenrasket gjeng som er på vei gjennom et delt Amerika, og bruker ord (og noen kule evner, ser det ut til) for å holde deg unna trøbbel og håndtere det når det kommer til deg.

