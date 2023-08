Dustborn rister av seg støvet på Gamescom 2023

HQ

Det er lenge siden sist vi hørte om det mystiske Dustborn, spillet som blander en fortelling med forseggjorte karakterer, musikkens rytme og kamp mot roboter som nå kontrollerer New America. Faktisk kan man si at det er fem spill i ett, eller det er i hvert fall slik regissør Ragnar Tørnquist beskriver det.

"Det er mange forskjellige spillmoduser, og noen ganger føler jeg at vi har tatt på oss for mye", fortalte den kreative mannen i et intervju nylig. "Vi har historiefortellingen, fortellingen, karakterrelasjonene, musikkminispillet, kampene, og det er ting vi ikke engang har vist deg ennå."

HQ

Historien i Dustborn utspiller seg i en alternativ versjon av USA kalt New America, som finner sted ti år frem i tid. Vår gruppe karakterer reiser gjennom vestkysten i California, som her kalles Pacifica. "Og du lærer mer om bakgrunnen for dette universet, en verden der ord har makt, der hovedpersonen er i stand til å bruke språket på en måte som påvirker andre mennesker."

Tittelen etterlater oss selvfølgelig fortsatt med mange spørsmål om hvordan disse sjangrene vil bli blandet sammen til ett spillbart forslag, men vi kan ikke nekte for at med det vi har sett så langt, kan vi ikke vente med å sette tennene i Dustborn når det kommer til PC.