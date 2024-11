Dwayne Johnson bekrefter at han bruker en bodysuit for live-action Moana

Selv om Dwayne "The Rock" Johnson er et fjell av en mann, vil en av hans neste roller bety at han må bruke en bodysuit for å gjenspeile fysikken til rollefiguren han spiller. Vi snakker om live-action-filmen Moana, der han gjentar sin rolle som den polynesiske halvguden Maui, en figur som i animert form er en svært klumpete og stor fyr, med langt, fyldig hår også.

HQ

Selv om vi alltid har visst at The Rock ville bruke parykk i filmen, vil han også ha på seg en body for å matche Mauis latterlige kroppsbygning. Han snakket om at folk la merke til dette i et nylig intervju med Extra, hvor eks-bryteren uttalte:

"Det er en dress som det tok lang tid å få på seg. Så jeg er så glad for at du sa: 'Du har lagt på deg', for når du sier: 'Du har lagt på deg', betyr det at du ikke kunne se det.

Det er et par timer hver dag med forvandling, å ta det på. Vi filmet ute, og da bildene dukket opp, tenkte jeg: 'Sh*t, vi ble tatt, for vi satte opp vegger slik at det ikke var noen paparazzi. Men de kom seg inn i båter og begynte å ta bilder."

Med tanke på størrelsen og fysikken til The Rock, må hans live-action Maui være en virkelig enorm fyr, noe vi vil kunne se med egne øyne når live-action Moana har premiere i 2026.