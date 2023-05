Dwayne Johnson er tilbake som Hobbs i Fast X

HQ

Ikke bare fikk vi nettopp bekreftet Fast & Furious 12. Nå viser det seg at Dwayne Johnson og Vin Diesel tydeligvis har begravd stridsøksen og blitt venner igjen.

Dette ble bekreftet under premieren på Fast X der besøkende så Hobbs komme tilbake i en scene under rulleteksten. En stor overraskelse for å si det mildt med tanke på at Johnson så sent som for to år siden tydelig uttalte under et intervju med CNN at han under ingen omstendigheter hadde til hensikt å komme tilbake til filmserien.

Hva synes du om Hobbs' retur til "familien"?