Dwayne Johnson hevder at «Moana 3» er under utvikling hos Disney

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Begynner du å bli litt lei av «Moana» allerede? Det ville være forståelig, med tanke på at den animerte oppfølgeren kom ut i slutten av 2024 og at live-action-remaken av originalen har premiere i juli i år, noe som gjør «Moana» til en av Disneys mest aggressivt markedsførte filmfranchiser i vår tid. Og det er tydeligvis ikke slutt på denne satsingen heller.

Under en pressekonferanse i Rio de Janeiro i Brasil nevnte skuespilleren Dwayne Johnson, som er kjent for å spille halvguden Maui i både den animerte og live-action-versjonen av «Moana», direkte at en tredje «Moana»-film er under utvikling hos Disney.

Som rapportert av Variety: «Ja, vi har snakket om ‘Moana 3’, ja. Men først skal live-action-versjonen av ‘Moana’ få komme ut. Vi har de fantastiske Jared Bush og Dana Ledoux Miller, som har vært manusforfatterne våre … de skal skrive manuset til ‘Moana 3’.»

«Moana»-filmene har så langt vært en suksess for Disney, spesielt i kommersiell forstand, siden oppfølgeren tjente inn over 1 milliard dollar på kinoer over hele verden. Med dette i bakhodet kan man forstå hvorfor Disney fortsetter å melke «Moana»-maskinen for alt den er verdt.