Dwayne Johnson ser ugjenkjennelig ut i den første traileren til The Smashing Machine The Rock beviser at han kan gjøre mer enn å gi et steinansikt.

Den første traileren for A24s The Smashing Machine har kommet. Den biografiske filmen er basert på UFC-fighteren Mark Kerr, og har Dwayne Johnson i hovedrollen, som har gjennomgått litt av en forvandling. Vi snakker ikke om å miste de karakteristiske musklene sine eller noe sånt. Dwaynes ego ville helt sikkert sprengt seg selv hvis det skjedde. Ansiktet hans ser imidlertid markant annerledes ut, og det ser ut til at han gir alt til denne forestillingen. Emily Blunt spiller Kerrs kone i filmen, som er regissert og skrevet av Benny Safdie. Traileren viser begynnelsen på UFC slik vi kjenner det i dag, og Kerr beviser at han og sporten fortjener sin tid i rampelyset. Sjekk ut traileren i sin helhet nedenfor: The Smashing Machine UFC kommer på kino 3. oktober. HQ