Dwayne Johnson ser ugjenkjennelig ut i The Smashing Machine

Dwayne Johnson ønsker å trappe opp sin skuespillerkarriere. Etter å nærmest ha spilt seg selv i flere tiår tar The Rock nå på seg rollen som den virkelige fighteren Mark Kerr i A24s The Smashing Machine.

A24 delte nylig det første bildet fra filmen på sine sosiale medier, hvor du knapt kan se at det er The Rock du ser på. Jada, det er den samme klumpete rammen vi kjenner Johnson for, men ansiktet er veldig annerledes takket være tillegg av litt hår og det som ser ut til å være neseproteser.

The Smashing Machine blir regissert av Benny Safdie, og Emily Blunt, som Johnson har jobbet med en gang tidligere i Disneys Jungle Cruise, vil også spille en hovedrolle. Vi har ikke en dato for når The Smashing Machine kommer ut ennå, så følg med for mer informasjon.