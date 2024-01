Dwayne Johnson "vil ha mer" ut av skuespillerrollene sine

The Rock kan være på vei til å avslutte sin tid med å dra ut i jungelen i beige skjorte og cargobukser. Det virker som om Dwayne Johnson er lei av å spille en versjon av seg selv i actionfilmer som Skyscraper og Rampage, og han vil ha mer.

HQ

I en samtale med Variety var Johnson forsiktig med å ta avstand fra sine tidligere roller. "Jeg vil være tydelig på at jeg ikke vil si at dette er en oppgivelse av store, firekvadrantfilmer. Jeg elsker å lage dem, og de har en enorm verdi og betydning", innledet han.

<em>"Men det finnes en tid og et sted for dem. Jeg er kommet til et punkt i karrieren der jeg vil ha mer. Og jeg mener ikke at jeg vil ha mer kassasuksess. Jeg mener at jeg vil ha mer menneskelighet. Og det er derfor Benny Safdie er den perfekte, samarbeidsvillige og sultne partneren for meg."

Safdie og Johnson skal jobbe sammen på The Smashing Machine, en biografisk film om bokseren Mark Kerr. Vi får vente og se hvilken dramatisk prestasjon Johnson kan få til, for så langt er vi alle vant til å se ham i stort sett samme rolle.