Dwayne Johnsons The Smashing Machine får utgivelsesdato i oktober

Da The Smashing Machine først ble avslørt, fikk den mye oppmerksomhet, først og fremst takket være at Dwayne Johnson, også kjent som The Rock, valgte en rolle som ikke bare var en karismatisk, sterk mann, noe som i bunn og grunn er den rollen han spiller i virkeligheten.

I A24s The Smashing Machine har Johnson forvandlet seg til MMA-fighteren Mark Kerr, og vi har nå (via Deadline) en lanseringsdato for når vi kan få se hvordan denne forvandlingen ser ut utover et settbilde. The Smashing Machine slippes 3. oktober.

The Smashing Machine Filmen er regissert av Benny Safdie, og har også Emily Blunt i hovedrollen som Kerrs kjæreste Dawn Staples. Filmen utspiller seg på toppen av Kerrs karriere, mens han sliter med livet sitt og prøver å sjonglere med å slåss med menneskene rundt seg.