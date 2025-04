DXRacer samarbeider med Valve for Counter-Strike 2 MESA Nomadic Masters Spring 2025

HQ

Det er snart tid for Counter-Strike 2 MESA Nomadic Masters Spring 2025 -arrangementet å finne sted, da mellom 30. april og 4. mai vil åtte av de beste lagene fra andredivisjonen i esport i hele EU-Asia-regionen komme sammen for å kjempe om en del av en premiepott på $ 250,000. Arrangementet vil skje i Ulaanbaatar, Mongolia, og lagene som er bekreftet å være til stede inkluderer; Heroic, BIG, B8, SAW, Tyloo, The Huns Esports, Chinggis Warriors, og JiJieHao.

Nå som turneringen snart er her, er det bekreftet at DXRacer vil samarbeide med Valve i forbindelse med turneringen, og at de også vil være vertskap for en giveaway på Instagram der fansen kan være med i konkurransen om en Martian Series Champion Signature Chair som tilbyr en magnetisk hodepute med minneskum, et elektrisk justerbart ryggstøtte, smart airbag-lendestøtte og til og med 4D-armlener med utskiftbare topper.

En talsperson for DXRacer har uttalt seg om samarbeidet med Valve for MESA Nomadic Masters Spring 2025: "Vårt partnerskap med MESA går lenger enn sponsing. Det handler om å jobbe direkte med spillerne for å skape verktøy som virkelig forbedrer konkurranseopplevelsen deres."

Kommer du til å følge med på turneringen neste uke?