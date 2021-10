Dying Light: Platinum Edition (Switch)

HQ

HQ

Nintendo Switch er kanskje flere hestesko bak sine konkurrenter når det kommer til rå kraft, men vi har fortsatt sett noen utmerkede tredjepartsporter blitt utgitt gjennom årene. Doom Eternal og Skyrim er to absolutte mirakler som både så og kjørte bra på hybridkonsollen, samtidig som de presset maskinen til bristepunktet. Skybaserte utgaver blir nå mer utbredt i disse dager, men en av de siste titlene som mottok en uventet, fullverdig port på Switch er Dying Light: Platinum Edition. Denne forbedrede versjonen av 2015-originalen inneholder all tidligere utgitt DLC og en håndfull konsoll-eksklusive funksjoner som bevegelseskontroller og støtte for berøringsskjerm.

Siden vi allerede gjennomgikk det opprinnelige Dying Light i 2015, vil jeg ikke fokusere for mye på kjernemekanikkene her. Det jeg vil si er at gameplayet har holdt seg veldig bra alle disse årene, og det føles fortsatt spennende å spille. Det nærkampfokuserte kampsystemet hadde meg alltid på kanten av setet mitt, ettersom et provisorisk våpen har potensialet til å bli ubrukelig etter et slag med svingninger, samt at den magevrengende lyden av å føre et rustent rør i hodet på en zombie, ikke er noe jeg kommer til å glemme med det første. Førstepersonsparkouren er selvfølgelig utmerket her, og å rusle rundt og kaste deg ut på sidene av bygninger er en særdeles vanedannende, og noen ganger sårt tiltrengt måte å unnslippe de som jakter på deg.

Når det gjelder det visuelle på Switch, ser den åpne sandkassen til Harran ganske lik ut som omverdenen, såfremt jeg glemmer å ta på meg brillene. Alt ser ganske bra ut her på nært hold (skygger og teksturer har dog blitt redusert noe), men mange detaljer i det fjerne har gått tapt. Når du går rundt vil objekter dukke opp fra avstand, og teksturer som virket uskarpe og uraffinerte få mer definisjon og klarhet. Selvfølgelig er ikke dette en deal-breaker, det er tross alt Dying Light på Switch, men følelsen av den enorme skalaen og de fantastisk detaljerte utsiktene som ble sett i den opprinnelige utgivelsen, er blitt kompromittert.

Når det gjelder bildefrekvensen kjører Dying Light på Switch i 30 fps, men den er ikke låst som i Xbox One og PS4-utgavene. Da jeg møtte enorme mengder med kjøttsultne skapninger som klorte ut øynene mine, falt bildefrekvensen merkbart, men aldri til et punkt der det var til skade for spillingen. Jeg prøvde spillet i både stasjonær og håndholdt modus, og heldigvis fant jeg en ganske konsekvent ytelse på tvers av begge spillmetodene.

Selv om Switch-utgaven har måtte ofre mye, inneholder den også noen konsoll-eksklusive funksjoner. Bevegelseskontroller er nå til stede for både nærkamp og avstandsvåpen, og jeg syntes faktisk det skapte en ekstra innlevelse når jeg svingte Joy-con rundt som om det var en machete eller en planke av tre. Berøringsskjermkontroller er også tilstede når du spiller i håndholdt modus, noe som er en fin inkludering, men jeg tok meg aldri i å bruke dem, da det føltes mer naturlig å fortsette og bruke det tradisjonelle knappoppsettet. HD Rumble er også til stede i Joy-consene, noe som også er med på å påvirke spillfølelsen i øyeblikk som å knuse hodet til en zombie som om det var en vannmelon.

En annen fordel som Switch har er at den er kombinert med to Joy-cons, noe som gjør den perfekt for å spille lokal flerspiller. Ulempen den har når det gjelder flerspiller, er at den ikke har et lobbysystem eller stemmechat i spillet. Dette er selvfølgelig problematisk når du spiller online med fremmede, hvor du ikke kan kommunisere ting som for eksempel hvilke oppdrag du bør gå for videre.

Prisen på rundt 500 kroner kan virke ganske utpressende for et nesten syv år gammelt spill på en mindre kraftig konsoll, men mengden ekstra innhold her er rikelig. Platinum Edition inneholder alle de fire store DLC-ene (The Following, Hellraid, The Bozak Horde og Cuisine and Cargo) og 17 kosmetikkpakker. Det er bare å rulle med øynene når du leser om "skinpakker", men skin-ene her er ganske morsomme, og mange kommer med våpenplaner og nye festlige design. Mens jeg kjempet gjennom hordene, klarte jeg å kle meg ut som en viking, en pistolskytende cowboy og en gangster fra 1920-årene, og jeg elsker at ditt nåværende utseende også vises på tittelskjermen.

Selvfølgelig er ikke "skins" trekkplasteret her. Techland har gjort en utmerket jobb med å støtte Dying Light siden lanseringen, og den inkluderte Hellraid-utvidelsen mottok en oppdatering så sent som denne måneden! Hellraid, for meg, var høydepunktet i hele pakken på grunn av hvor komisk fjernt det føles fra basisspillet. DLC-en finner sted i et gammelt middelalderslott, hvor du tar imot bølger av skjelettkrigere og andre gamle fiender ved å bruke magi og middelalderske våpen som sverd, økser og hamre. The Following er også verdt å nevne, ettersom det er en omfattende utvidelse som legger til en ny historie og et nytt kart.

Alt i alt har Dying Light: Platinum Edition gitt en ganske solid konvertering til Nintendo Switch, men det er ganske tydelig hvor det er blitt gjort nedskjæringer. Å spille Dying Light i håndholdt modus er ganske overveldende, og det er kjekt å ha alle DLC-ene utgitt på en kassett. I tillegg er det fortsatt det samme flotte spillet, et spill som har eldet overraskende bra de siste sju årene. Jeg kan ikke være for sint over kompromissene rundt det visuelle her, men jeg vil si at de vil fremstå desto tydeligere når PS5 og Xbox Series-utgavene slippes en gang i nær fremtid.