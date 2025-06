Dying Light: The Beast bekreftet å være gratis for mange eiere av Dying Light 2: Stay Human

HQ

Helt siden Dying Light: The Beast vokste seg for stor for støvlene og ble et helt frittstående videospill i stedet for bare en utvidelse DLC for Dying Light 2: Stay Human, spørsmålet om Techland ville innfri sitt tidligere løfte om å tilby opplevelsen som en del av Ultimate utgave oppgradering har vært et tema for mange.

Det korte svaret er at den polske utvikleren vil innfri dette løftet. I et innlegg på sosiale medier trekker Techland frem et av sine FAQ-spørsmål, der det bekreftes at Dying Light: The Beast vil forbli et "gratis" spill for alle eiere av Dying Light 2: Stay Human Ultimate -utgaven.

Når det gjelder hvordan dette gratis kravssystemet vil fungere, blir vi fortalt at fans ikke trenger å gjøre noe. Hvis du har en kopi av Ultimate -versjonen på kontoen din og plattformen du velger, når Dying Light: The Beast lanseres, vil du ganske enkelt finne spillet i biblioteket ditt på den samme plattformen.

Som Techland uttrykker det, "ingen handling nødvendig."