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      nyheter
      Dying Light: The Beast

      Dying Light: The Beast er avlyst for PS4, og Xbox One

      Spillet vil offisielt forbli en tittel utelukkende for den nåværende generasjonen.

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      Utvikleren Techland har besluttet å avlyse de tidligere lovede Xbox One- og PlayStation 4-utgavene av « Dying Light: The Beast. Beslutningen innebærer at prosjektet forblir en eksklusiv tittel for nåværende generasjon, tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S-systemer.

      Når det gjelder årsaken til denne avlysningen, forklarer Techland at Dying Light: The Beast ble «utviklet fra grunnen av for å utnytte maskinvaren i den nåværende generasjonen fullt ut», og at «det åpne spillet, den avanserte grafikken og den flytende kamp- og bevegelsesmekanikken alle er avhengige av prosessorkraft og minne som konsoller fra forrige generasjon ganske enkelt ikke kan tilby.»

      I tillegg bemerker Techland: «Etter hvert som utviklingen skred frem, ble det klart at å bringe spillet til disse plattformene ville kreve kompromisser som ville hindre oss i å levere den opplevelsen vi hadde satt oss fore å skape.

      «Dette handlet ikke om å velge å la disse plattformene ligge bak oss. Det gjenspeilte snarere de tekniske realitetene ved utviklingen og vårt engasjement for å levere den best mulige opplevelsen.»

      Utvikleren har lovet refusjon til alle spillere som håpet å oppleve spillet på PS4 og Xbox One, samtidig som de har kommet med en unnskyldning og forklart at «vi er virkelig lei oss for skuffelsen dette medfører.»

      Dying Light: The Beast

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