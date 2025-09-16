Dying Light: The Beast har allerede nådd én million solgte eksemplarer

HQ

Techland Techland ser allerede ut til å ha funnet en vinner med Dying Light: The Beast. Det neste kapittelet i serien, som opprinnelig var forventet å være en DLC for Dying Light 2: Stay Human før det utviklet seg til et helt separat spill, vil lanseres i sin helhet denne uken, men den nøyaktige datoen kan fange noen av dere.

Vi sier dette fordi Techland nå har avslørt at Dying Light: The Beast har oppnådd en million solgte eksemplarer allerede, i form av forhåndsbestillinger. Jepp, spillet har nådd et syvsifret salg, og det er ikke engang ute ennå.

For å markere denne enorme milepælen mener Techland at det er unødvendig å vente til fredag for å kunne spille, og har derfor kunngjort en endring i planen, og trekker den globale utgivelsesdatoen frem til torsdag 18. september, nærmere bestemt klokken 17:00 BST/18:00 CEST.

Men det er ikke alt, Techland avslører også at alle som har forhåndsbestilt spillet vil være kvalifisert til å gjøre krav på Apex Car Skin, som gir et glødende utseende som gjør det enda mer minneverdig å reise rundt på Castor Woods når solen går ned. Den lille haken er at du ikke vil kunne gjøre krav på dette skinnet i spillet før 20. september, da det vil være tilgjengelig på Dying Light Outpost.