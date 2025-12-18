Dying Light: The Beast introduserer den mest intelligente infiserte hittil i Patch 1.5

HQ

Dying Light: The Beast Techland har nettopp oppdatert en ny vanskelighetsmodus for alle dere syke der ute. The Nightmare Experience er en ny modus introdusert i Patch 1.5 for Techlands nyeste Dying Light-spill, og den kommer fullpakket med nye prestasjoner, sjefer, overlevelsesmekanikk, åh, og den kraftigste infiserte vi sannsynligvis har sett i franchisens historie.

Alpha Volatile er et absolutt beist (enda mer enn Kyle Crane). Den sporer spillerens duft, ignorerer UV-lys og jakter på deg som om det ikke finnes noen morgendag. Du blir jaget over hele kartet til du når en trygg sone eller på en eller annen måte dreper den. Som om ikke én forferdelig Volatile var ille nok, kan flere Volatiles nå spawne i Nightmare Experience, og noen kan til og med dukke opp om dagen i Dark Zones.

Ressursene er begrenset i marerittopplevelsen, sult vil påvirke utholdenheten din, helseregenerering og kampeffektivitet, og lommelykten tømmes nå over tid. Jeg ville bare gitt opp hvis jeg var Kyle Crane, ærlig talt. Les hele oppdateringsnotatene her hvis du vil lære hvordan denne nye vanskelighetsgraden vil gi deg en tåre i øyet.