Dynasty Warriors 9 Empires utsettes til februar i trailer

Da Omega Force annonserte den vestlige utgaven av Dynasty Warriors 9 Empires for ett år siden sa de at planen var å ha spillet klart i løpet av 2021. Dessverre viser det seg at dette bare vil gjelde Japan.

I dag har vi fått en ny trailer som i tillegg til å vise denne nye utgaven sitt fokus på mer strategi, giftemål og generelle nye mekanikker og elementer avslører at Dynasty Warriors 9 Empires vil slippes her til lands den 15. februar. For februar var jo ikke vill nok fra før med Dying Light 2 Stay Human, Horizon Forbidden West, Destiny 2: The Witch Queen, Saints Row, Sifu og fler...