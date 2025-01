HQ

Jeg har aldri spilt et eneste Dynasty Warriors-spill, men jeg har likevel blitt godt kjent med Warriors-formelen de siste årene takket være en rekke spinnoff-titler som One Piece: Pirate Warriors, A.O.T. 2 (basert på Attack on Titan), Fire Emblem Warriors og to Zelda-spill i form av Hyrule Warriors og Hyrule Warriors: Age of Calamity. Nye spill i hovedserien har uansett latt vente på seg, men etter syv års pause er den endelig tilbake i form av Dynasty Warriors: Origins. Med Origins er det tydelig at utviklerne tar sikte på å gjøre hovedserien åpen for nye fans så vel som gamle veteraner, slik at sånne som meg også endelig kan stifte bekjentskap med kjente kinesiske helter og skurker som Lui Bei, Dong Zhuo, Lu Bu og Diaochan, for å nevne noen i det enorme persongalleriet.

Dynasty Warriors-spillene har siden 1997 i bunn og grunn fortalt den samme historien om og om igjen. Utgangspunktet er den kinesiske romanen Beretningen om de tre kongedømmer fra 1300-tallet, som forteller om en tid med mange kriger, konflikter og skiftende allianser da Han-dynastiet sto for fall mot slutten av det andre århundre. Det hele begynner med kamper mot opprørsbevegelsen kalt de gule turbanene, men etter hvert eskalerer konflikten til tre fraksjoner som alle har sine mål og vyer for hva som er best for Kinas fremtid. Tidligere titler har gitt spillerne kontroll over mer enn 80 helter og skurker, men dette kan naturligvis bli overveldende for nye spillere. Dermed tar Dynasty Warriors: Origins en ny vri med å la oss spille som en ny og ukjent helt, som kommer fra en hemmelig klan og som originalt nok lider av hukommelsestap. På reisen gjennom Kina blir du kjent med alle de ulike heltene og grupperingene, og etter hvert som konflikten tilspisser seg kommer du også til et punkt der du må velge side i konflikten.

Dynasty Warriors: Origins byr på mye historie, mange navn og en rekke skiftende allianser. Gårsdagens allierte er morgendagens fiender, og endringene skjer såpass ofte at det er lett å miste oversikten dersom du er ny til serien og ikke er særlig vel bevandret i kinesisk historie. Historien er heller ikke spesielt godt fortalt, ettersom mye av formidlingen skjer i form av stive dialoger der du bare står der med det samme ansiktsuttrykket i enhver situasjon. Det hjelper heller ikke at hovedpersonen du spiller som er fullstendig anonym og har personligheten til en våt sokk, og måten alle og enhver vil inngå en inderlig (b)romance med deg hver gang dere får litt tid på tomannshånd blir litt klein i lengden. Mye kunne vært løst ved å gi litt mer variasjon i fortellerteknikken, en litt mer karismatisk hovedrollefigur og/eller en oppslagsdel hvor det var mulig å slå opp navn og begreper, men det beste er nok uansett å gå inn i Dynasty Warriors: Origins uten altfor høye forventninger til historiefortelling og narrativ teknikk.

Jeg tipper dette uansett ikke vil være et stort problem for de fleste som plukker opp spillet, for Warriors-spill handler først og fremst om å sparke rumpe i overdådig og overdreven stil. Her skal du banke opp hundrevis av soldater om gangen på en måte som kan minne om Sauron i starten av Ringens brorskap eller Luffy i hvilken som helst episode av One Piece. Det er lite blod og mye kaos, og fokuset er å løpe rundt på slagmarken der trykket er størst og hamre løs med enkle komboer av lette og tunge slag. Det er uten tvil episk når du rusher inn med din brølende hær til fete gitarbeats og braker sammen med en annen stor hær som står klar til strid, noe som skaper en underholdende kaotisk situasjon. Utviklerne har sagt at formålet er å kunne gjengi opptil ti tusen soldater samtidig, og selv om dette nok er et hårete mål er de ikke så veldig langt unna.

For å få kontroll over baser og andre områder må du slå ulike offiserer, som gjerne har skjoldmålere som må ødelegges før du kan denge løs på dem for fullt. Spesialteknikker kan aktiveres med noen enkle trykk med skulderknappene, og når en spesiell måler er full kan du også aktivere et superangrep som sender alle soldater i omkretsen til himmels. Det er en velkjent formel for de fleste som har testet et Warriors-spill fra før, og er du helt ny til sjangeren tar den ikke lang tid å lære seg.

Mens tidligere titler i hovedserien har spredt forskjellige våpen og kampteknikker utover forskjellige rollefigurer, er det vår anonyme helt som denne gangen kan tilpasses slik du vil ha ham. Til å begynne med har du kun sverd til rådighet, men etter hvert får du også andre våpen som spyd, lanse, slåsshansker og kampstav til disposisjon. Ved å gå opp i nivå og løse ulike utfordringer får du også nye spesialteknikker til rådighet, og har du penger til disposisjon kan du kjøpe både nye teknikker og våpen. Dermed har du stor frihet til å tilpasse helten din til en kampteknikk som passer best for deg, og selv om det ikke føles særlig revolusjonerende er det et oppsett som fungerer etter formålene.

Formelen er absolutt underholdende, men den er samtidig ikke robust nok til å by på nok variasjon i lengden. Etter hvert som timene går begynner derfor de ulike slagene og konfliktene å gli over i hverandre, og sitter du igjen etterpå uten at du klarer å skille de ulike oppdragene fra hverandre forstår jeg deg utmerket. Her har spinnoff-titler som Hyrule Warriors: Age of Calamity en vesentlig fordel med sine distinkte lokasjoner og rollefigurer som allerede er etablerte og velkjente for flere av spillerne.

Ett av de største ankepunktene mot Warriors-titlene som har kommet de siste årene gjelder ytelsen, spesielt på Nintendo Switch. Å banke opp hundrevis med soldater kan være moro, men moroa blir kraftig redusert når bildehastigheten konstant synker til rundt 20 bilder per sekund. Dette har utviklerne tatt på alvor, og Dynasty Warriors: Origins leverer en oppgradert grafikkmotor med klare forbedringer på bildekvalitet og ytelse. På konsoll kan man velge mellom 30, 60 og eventuelt 120 bilder per sekund (hvis TV-en din støtter sistnevnte) med en bildekvalitet som justeres deretter. Uansett hvilken bildehastighet du velger får du et spill med pene figurmodeller og vakre omgivelser, og det er ingen tvil om at den visuelle kvaliteten utnytter mulighetene som dagens maskinvare kan tilby. Når det gjelder stabiliteten på bildehastigheten er den også uten tvil forbedret sammenlignet med de ulike spinnoff-spillene de siste årene, og selv på en vanlig PlayStation 5 er det overraskende hvor ofte spillet kjører i stabile 60 bilder per sekund i første halvdel av spillet. I andre halvdel hvor slagene blir større og inkluderer ting som hester blir situasjonen litt annerledes, spesielt i de aller største slagene, men jevnt over får du en stabil presentasjon med rask responstid og ikke altfor mye teknisk krøll.

Warriors-spill er på en måte litt som spillbransjens svar på hurtigmat, og Dynasty Warriors: Origins passer utvilsomt godt til denne beskrivelsen. Du vet akkurat hva du får servert og det kan være skikkelig digg der og da, men det er best i begrensede mengder og kanskje ikke noe du bør spise hver dag. Med et variert kosthold kan man likevel unne seg litt god hurtigmat en gang iblant, og det er også relevant for Dynasty Warriors: Origins: Spe på opplevelsen med litt andre spill samtidig de kommende månedene, så har du mye moro i vente.