EA avslører 99-klassen av superstjerner i Madden NFL 26

Hvert år er det en tradisjon å vente og se hvem EA anser som de beste NFL-spillerne i den foregående sesongen. Det vet vi fordi det alltid er en håndfull superstjerner som får den berømmelige 99-rangeringen når en ny Madden NFL kommer, noe som betyr at de er de best rangerte utøverne i spillet. EA har nylig avslørt hvem disse stjernene er for den kommende Madden NFL 26.

Med Philadelphia Eagles som Superbowl-mestere og Saquon Barkley som forside-stjerne, er det ingen overraskelse at Barkley og til og med stjernevakten Lane Johnson er med. Utover dette er det fem andre 99 spillere, og den fullstendige listen inkluderer følgende:



Saquon Barkley - Philadelphia Eagles



Lane Johnson - Philadelphia Eagles



Lamar Jackson - Baltimore Ravens



Ja'Marr Chase - Cincinnati Bengals



Justin Jefferson - Minnesota Vikings



Josh Allen - Buffalo Bills



Myles Garrett - Cleveland Browns



For å se hvordan hver spiller har blitt rangert og hvor de utmerker seg mest, kan du sjekke ut de 99 klubbrangeringene her, og alle spillerrangeringene forventes å bli delt i nær fremtid. Madden NFL 26 lanseres på alle plattformer den 14. august, med tidlig tilgang fra 7. august.