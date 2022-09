EA bekrefter nytt Iron Man

Omtrent samtidig som ryktene om et Black Panther-spill fra Electronic Arts dukket opp tok ryktene om et Iron Man fra samme utgiver fyr igjen. Derfor håpet mange å se minst ett av disse i Disney og Marvel sin showcase-sending tidligere denne måneden, noe som dessverre ikke ble en realitet. Ganske interessant, for nå har altså ett av dem blitt bekreftet.

EA Motive, som hjalp til med historien i Star Wars Battlefront II, lagde Star Wars: Squadrons og i disse dager finpusser Dead Space, avslører offisielt at de også lager et nytt historiefokusert tredjepersons Iron Man-spill. Utenom det får vi bare vite at spillet vil ha en helt original historie og fortsatt er i en veldig tidlig fase, så ikke forvent finpusset gameplayvideoer på en god stund. Forhåpentligvis bygger de i alle fall videre på hvordan det å fly og bruke draktene i Anthem føles, for de delene av Bioware sin "flopp" var ypperlige.