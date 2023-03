EA bruker PGA-tilkoblingene sine til å bringe ekte baner til Golf Clash

For rundt 18 måneder siden kjøpte Electronic Arts det mobile spillutviklingsstudioet Playdemic for rundt 1.5 milliarder dollar. Studioet er kjent for en rekke titler, men Golf Clash er uten tvil det største, og med EA som snart slipper EA Sports PGA Tour (som nylig ble forsinket), bruker det massive spillselskapet sine PGA-tilkoblinger for å bringe offisielle baner til mobilspillet.

Som annonsert i en pressemelding har denne flerårige avtalen allerede startet med å bringe The Players Championships TPC Sawgrass-bane til spillet. Alt i tide til selve TPC som skal holdes denne helgen. Det vil imidlertid ikke være18 hull, da Golf Clash bare vil tilby ni utvalgte i stedet. Men dette vil fortsatt markere begynnelsen på en "serie virkelige baner og ikoniske arrangementer" som blir gjort tilgjengelige i mobiltittelen de kommende årene.

Når det gjelder hva som blir det neste ligger kanskje The Masters i kortene ettersom den turneringen skal avholdes i begynnelsen av april.