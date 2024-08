EA: Dragon Age: The Veilguard vil bli utgitt en gang mellom 1. oktober og 31. desember i år

HQ

Som kjent har vi ennå ikke fått noen utgivelsesdato for Dragon Age: The Veilguard, men denne vil bli annonsert i august. Allerede nå får vi imidlertid et lite hint om når, selv om det mildt sagt er ganske vagt. Ifølge EAs siste finansielle rapport vil det bli utgitt i tredje kvartal av dette regnskapsåret, noe som betyr at tidsrammen er en gang mellom 1. oktober og 31. desember.

Tidligere har Giant Bombs Jeff Grubb rapportert at den vil bli utgitt i oktober, noe som ikke virker helt usannsynlig basert på de nyeste dataene. Det er imidlertid verdt å påpeke at dette kan endre seg, og en mindre forsinkelse for å polere spillet litt ekstra er selvfølgelig noe vi kan regne med.