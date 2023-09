EA fjerner alle FIFA-spillene fra digitale butikker før EA Sports FC 24

HQ

Det er to år siden Electronic Arts sa at de vurderte å ikke fornye avtalen med Fédération Internationale de Football Association og dermed miste retten til å bruke FIFA-navnet på verdens mest populære fotballspill. "Vurderte" var en underdrivelse, for vi visste allerede at gigantforlaget hadde varemerkebeskyttet EA Sports FC. Tidligere i år fikk vi bekreftet at årets fotballspill faktisk kommer til å hete EA Sports FC 24. Dette fikk mange av oss til å gjenta spørsmålet: Ville den gjennomsnittlige FIFA-spilleren forstå at dette fortsatt var den samme serien med de samme spillerne, motoren, funksjonene og så videre? EA gjør definitivt alt de kan for å unngå forvirring.

For FIFA 23 og alle de andre FIFA-spillene er fjernet fra PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Steam og alle andre steder jeg har sjekket. Dette betyr at du ikke kan kjøpe noen av de tidligere titlene i serien, bare FUT-poeng og betalt DLC hvis du allerede eier dem. Det er tydelig at dette ikke er en feil eller bug, for på FIFA 23s Steam-side står det:

"Etter anmodning fra utgiveren er EA SPORTS™ FIFA 23 ikke oppført i Steam-butikken og vises ikke i søkeresultater."

Den eneste gjenværende muligheten for deg som ønsker å spille FIFA-spill uten å eie dem fra før er via EA Play.

Hva synes du om EAs snikete fjerning av FIFA?