EA fjerner fem Need for Speed-spill fra de digitale butikkene

Need for Speed-serien er kjent for sin høye fart, men nå foretar EA en plutselig nedbremsning og sender fem eldre titler til skroten.

Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed og Need for Speed the Run har nå blitt fjernet fra de digitale butikkene.

EA meldte nylig på Reddit at titlene nå kun kan skaffes fysisk. De fem spillene kan fortsatt spilles online frem til 1. september, men etter det stenges serverne også.

Det seneste spillet i den lange serien, Need for Speed: Heat, kom i 2019.