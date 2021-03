EA lager et nytt golfspill med PGA Tour-en

Det har snart gått seks år siden Electronic Arts slapp et skikkelig golfspill, så det kunne virke som om de hadde gitt opp kampen mot 2K og gjengen. I stedet har tilsynelatende 2K sitt kjøp av HB Studios og avtale med Tiger Woods fått dem på andre tanker.

Nå kan gigantselskapet kunngjøre at det har skaffet seg rettighetene til PGA Tour-en og derfor har startet arbeidet med et spill enkelt nok kalt EA Sports PGA Tour. Utenom at spillet vil bruke EAs kjente Frostbite-motor og selvsagt la oss være på kjente turneringer og baner får vi ikke vite stort, men det faktum at vi loves både flere nyheter og informasjon om lanseringsplaner om noen uker og de kommende månedene får det til å høres ut som om spillet er nærmere enn man skulle tro.