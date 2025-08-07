EA måtte øke serverkapasiteten for å bekjempe ekstreme Battlefield 6 beta-køer

HQ

Å si at interessen for Battlefield 6s beta har vært stor, er en underdrivelse. Allerede før betaen startet - husk at dette bare er Early Access-delen av betahelgen, og at massene blir akseptert den 9. og 10. august - sto titusener i kø og ventet på at spillet skulle komme i gang. Nå som betaen har vært aktiv i noen timer, ser vi allerede at antallet spillere spretter gjennom taket med hundretusener i kø alene.

Noen har fanget sin opplevelse av å forsøke å komme inn i betaen, som X-bruker FR3NKD som har funnet seg selv i en kø som er 271 440 spillere dyp.

Dette har fått EA til å gå i panikk, og har lagt ut en uttalelse der de avslører at de for øyeblikket ønsker å utvide serverkapasiteten for å redusere antall køer.

Heldigvis har EA siden denne uttalelsen ble lagt ut, uttalt at køene er tilbake til "passende nivåer", men det får deg til å lure på om EA vil ha en massiv oppgave på hånden i helgen når den fulle åpne betaen begynner og alle spillere enkelt kan hoppe inn i spillet for en smak av hva det vil tilby.