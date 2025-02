EA-sjef forklarer hvorfor Dragon Age: The Veilguard floppet

HQ

EAs 3. kvartal i dette regnskapsåret var ikke spesielt sterkt. Både Dragon Age: The Veilguard og til og med EA Sports FC 25 klarte ikke å oppfylle utgiverens høye forventninger, men etter kuttene som ble gjort hos BioWare etter den siste Dragon Age-lanseringen, lurer folk forståelig nok på hvorfor spillet mislyktes.

Ifølge EA-sjef Andrew Wilson (via PC Gamer) var årsaken til at Dragon Age: The Veilguard underpresterte mangel på "shared-world features". Wilson fortsatte: "For å nå ut til andre enn kjernepublikummet, må spillene være i direkte kontakt med de stadig økende kravene fra spillere som i økende grad søker en delt verden og dypere engasjement sammen med høykvalitetsfortellinger i denne elskede kategorien. Dragon Age hadde en lansering av høy kvalitet og fikk gode anmeldelser av både kritikere og de som spilte det, men det nådde ikke ut til et bredt nok publikum i dette svært konkurranseutsatte markedet."

EAs økonomidirektør Stuart Canfield hoppet inn for å si "Historisk sett har blockbuster-historiefortelling vært den viktigste måten vår bransje har brakt elskede IP-er til spillerne. Spillets økonomiske resultater viser at bransjen er i utvikling, og forsterker viktigheten av våre tiltak for å reallokere mot våre viktigste og mest potensielle muligheter."

Dragon Age: The Veilguard ɪ ble utsatt for kraftig kritikk fra den første traileren, og mye av kritikken handlet om at spillets innhold, handling og karakterer ble utpekt. Mye av kritikken gikk på at spillet tydelig viste tegn til et skifte på et tidspunkt i utviklingen, og at man droppet live-service-elementene som det var rykter om at skulle være med fra starten. For Wilson var det en feil å droppe live-service, mens de fleste Dragon Age-fans sannsynligvis ville ha rynket på nesen av alt live-service-innhold i spillet.

Hva er dine tanker om hvorfor The Veilguard floppet?