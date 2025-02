EA-sjef villig til å forsinke nye Battlefield for å unngå GTA VI-utgivelsen

HQ

Mens det stadig går rykter om en forsinkelse til 2026, ettersom Rockstar ennå ikke har gjort det offisielt, ruver skyggen av Grand Theft Auto VI tungt over 2025 som den kolossale titanen i begynnelsen av Attack on Titan, og venter på å starte i veggen og ødelegge alle andres sjanser til å selge et spill rundt den tiden.

Selv store franchiser som Battlefield er villige til å gå til side for å la Grand Theft Auto få sitt øyeblikk i rampelyset. I henhold til en nylig finansiell inntjeningssamtale (takk, Eurogamer), bemerket EA-sjef Andrew Wilson at mens Battlefields siste oppføring mer enn sannsynlig vil være klar for FY 2026 (som løper frem til april neste år), er det en realitet der spillet må flyttes ut av det vinduet.

"Jeg tror at dette året kan bli et nyansert år i forhold til konkurransen," sa Wilson. "Det kan skje noen ting i løpet av året som kan få oss til å tenke annerledes om lanseringstidspunktet vårt."

Siden dette er det mest EA har investert i et Battlefield-spill noensinne, ønsker Wilson at dette skal være "det største Battlefield vi noensinne har laget," og ønsker "å sørge for at vi lanserer det i et vindu der vi kan levere på hele løftet om hva Battlefield kan være og utvide samfunnet til et nivå som er i samsvar med størrelsen på spillet vi lager."

Så med mindre Grand Theft Auto VI tar seg sammen og lover en utgivelsesdato eller forsinkelse snart, kan vi se på en liten stund lenger før vi får hendene på det nye Battlefield.