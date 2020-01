EA skal lansere 14 spill før april 2021, og Mass Effect er inkludert

En rekke selskaper har møte med investorene sine i natt, og et av de mest interessante var i kjent stil Electronic Arts. Denne gangen hadde de sannelig nyheter også.

Under møtet kunne EA nemlig avsløre at de vil lansere hele 14 spill mellom Fra 1. april 2020 til 31. mars 2021. Fire av disse vil være fra EA Sports med for eksempel FIFA 21 og Madden NFL 21. To nye mobilspill skal også være på vei, og et av disse blir forhåpentligvis mobilutgaven av Apex Legends. Fire andre spill skal være i samarbeid med studioer de ikke eier. Til slutt har vi fire såkalte AAA-spill, og det er nok særlig disse flere bør merke seg.

Dette siden vi vet at et nytt Battlefield ikke vil lanseres før høsten 2021, så hva er igjen da? Vel, dere vet de ryktene om remastere av Mass Effect-trilogien? Beklager å ødelegge moroa, men jeg har hørt fra meget sikre kilder at Bioware har jobbet med disse remasterene i lang tid allerede, så om alt går som planlagt vil de lanseres tidlig i høst. Om EA betrakter Mass Effect 1-3 som ett eller tre spill vet jeg dessverre ikke, men uansett er det tydelig at selskapet har ganske mye på lur fremover, så det er bare å glede seg til en rekke annonseringer fremover.

Hvilke spill håper du EA har på lur, og vil du spille Mass Effect igjen/for første gang?