EA slutter å gjøre inntjeningssamtaler etter å ha rapportert 13% nedgang i salget i forrige kvartal

Nok et kvartal har gått, og nok et blikk på spillbransjens største navn og hvordan økonomien deres er. Dessverre ser det ut til at dette kan være siste gang vi ser på EAs inntjeningsrapport, siden selskapet ble kjøpt opp av Saudi PIF, Silver Lake og Affinity Partners, vil det være et privat selskap fremover.

Når vi ser på den finansielle rapporten, ser vi at EAs samlede salgsinntekter var 1.818 milliarder, en nedgang på 13% fra året før. Dette dekker imidlertid bare perioden mellom juli og september. Det er en omtale av Battlefield 6s enorme suksess, og en feiring av lanseringen av Skate, men disse spillene har ikke påvirket tallene vi ser i det siste dokumentet.

De har imidlertid gitt EAs administrerende direktør Andrew Wilson noen veldig fine ting å si om selskapets fremtid. "På tvers av vår brede portefølje - fra EA Sports til Battlefield, The Sims og skate. - fortsetter teamene våre å skape opplevelser av høy kvalitet som forbinder og inspirerer spillere over hele verden, " sa han. "Kreativiteten, lidenskapen og innovasjonen til teamene våre er kjernen i alt vi gjør."

Det kan være en av Wilsons siste meldinger via en inntjeningsrapport. Selv om vi ofte liker å ta en titt på disse finansene, viser selskapene dem som oftest først og fremst for investorer, og ettersom EA snart vil bli eid av det nevnte konsortiet, trenger ikke rapportene å være offentlig tilgjengelige.