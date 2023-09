EA Sports FC 24 kjører i 30 bilder per sekund på Nintendo Switch

HQ

EA har vært ganske fåmælte når det gjelder å diskutere hvordan EA Sports FC 24 fungerer på Nintendo Switch, men nå som spillet skal debutere på plattformen om noen få dager har utvikleren endelig avslørt hvordan spillet vil kjøre og fungere.

I en samtale med IGN bekreftet linjeprodusent Doru Logigan at EA Sports FC 24 kjører med 30 bilder i sekundet på Nintendo Switch med 720p når det er håndholdt og i 1080p docket.

Dette er litt av en endring for serien, ettersom tidligere FIFA-spill har kjørt med minst 60 bilder per sekund på alle plattformer, til og med på Switch, men når det gjelder hvorfor spillet nå tilbyr et lavere ytelsesnivå nevnes det at det skyldes at spillet nå kjører på Frostbite Engine, noe Logigan beskriver som en "enorm<prestasjon" å fullføre med Switch.

Selv om Switch kommer til å ligge under de andre versjonene i bildefrekvens har EA tidligere lovet at EA Sports FC 24 vil ha full paritet med oppdateringer og fremtidig innhold på alle plattformer.

Hvis du ikke allerede har gjort det kan du lese anmeldelsen vår av EA Sports FC 24 her.