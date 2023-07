EA Sports FC 24 viser gameplay og bekrefter Haaland på coveret

HQ

Electronic Arts håpet nok at folk bare skulle bli ekstra spente da de viste hvordan Ultimate Edition-utgave av EA Sports 24, det første spillet uten FIFA-navnet, vil se ut i forrige uke, men veldig mye av fokuset ble i stedet rettet mot hvor latterlige mange av personene så ut. Heldigvis blir ikke dette tilfellet i selve spillet.

For som lovet fikk vi den skikkelige avdukingen av EA Sports FC 24 i kveld, og dermed også bekreftelsen på ryktene om at spillet lanseres 29. september på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch (Ultimate Edition slippes allerede 22. september). Ryktene om at Erling Braut Haaland skal pryde coveret av standard-utgaven ble også bekreftet.

Når det gjelder gameplayet skryter de i kjent stil av animasjonsteknologien som heter HyperMotion V i år. På toppen av dette vil EA Sports Sapien-systemet gjøre spillerne 10 ganger så presise iterasjoner som det vi så i FIFA-spillene, mens GPU Cloth hjelper til ved å gjøre at drakter oppfører seg slik de skal.

Derfor fremheves også såkalte Play Styles. Dette høres enkelt sagt ut som om utviklerne bare fokuserer enda mer på at noen av verdens mest kjente spillere vil bevege seg og gjøre ting akkurat som de er kjente for i virkeligheten.

Dette gjelder selvsagt også kvinnene, for EA Sports FC 24 vil la oss spille UEFA Women's Champions League og ha kvinner i Ultimate Team. Dette er altså i tillegg til Premier League, LaLiga og "de fleste" andre ligaene vi er vant til.

Enda mer informasjon og gameplay kommer de neste ukene, men hvordan høres det ut så langt? Er vel ikke bare jeg som synes dette "kun" høres ut som mer FIFA?