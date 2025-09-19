HQ

Så her er vi. Det største sportsspillet av dem alle, som avrunder det som har vært et ganske anstendig år for sportsspill. Men hvordan klarer EA Sports FC 26, det tredje spillet i serien siden navneskiftet (og skilsmissen) fra FIFA, seg egentlig i denne sjangeren, som har vært ganske stagnerende i mange år?

Allerede i den første traileren så det ut til at utviklerne hadde tatt kritikken fra tidligere spill i serien til seg. Med sitater fra spillere som "Fiks taklingene på !!!!!" og "Alt for mange tilbakeslag", var svaret "Ikke nå lenger". Eller på ting som spillerne aldri kan bli enige om: "make gameplay faster," var en kommentar i avsløringstraileren. "Nei, gjør det mer realistisk" var en annen. "Hvorfor ikke begge deler?" svarte EA. Så, i det minste utad, så det ut til at en sportsspillutvikler endelig hadde lyttet til spillerne. Men var det bare et spill for galleriet? For det meste, nei. Begge de ovennevnte problemene er løst, og totalt sett er dette et bedre fotballspill enn det vi så i fjor.

Fotball er livet.

Når det gjelder den nevnte spillhastigheten, vet vi at det alltid vil være to leire. De som vil ha raskere, mer arkadelignende fotball, og de som vil ha langsommere, mer realistisk fotball. I EA Sports FC 25 var fokuset på å gjøre det så realistisk som mulig, noe jeg personlig liker, men som mange online-spillere (AKA Ultimate Team spillere) ikke likte. Det var for tregt, det var ofte en forsvarssimulator, og så videre. Derfor har EA Sports forsøkt å finne et kompromiss i år.

På nettet er det nå den raskere versjonen som gjelder, der spillerne flyr rundt og ballen kan bevege seg i hastigheter som om den er skutt ut av en kanon. Offline har du muligheten til å spille i denne raske hastigheten eller spille "realistisk", dvs. langsommere, og forskjellen er virkelig merkbar. Å gå fra en Ultimate Team -kamp direkte til en offline-kamp er som å gå fra å se Premier League -spillere pumpet opp med super serum til å se en National League -kamp på en gjørmete bane etter et kraftig regnskyll.

Når det gjelder de såkalte "bounce backs", som var et stort problem i fjorårets spill, er jeg glad for å kunne rapportere at disse også har blitt løst. Hvis du ikke vet hva jeg snakker om, er det når en forsvarsspiller snapper opp ballen, men den av en eller annen grunn likevel spretter tilbake til angriperen, som dermed er forbi forsvarsspilleren. I FC 26 har de løst dette ved å få den angripende spilleren til å snuble. Når taklingen kommer, fortsetter angriperen forbi ballen mens forsvarsspilleren tar den i den andre retningen, og angriperen blir satt ut av posisjon lenge nok til at han ikke kan vinne ballen tilbake umiddelbart. Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende flippereffekt i det hele tatt så langt, eller i det minste bare veldig sjelden.

Apropos baller som ikke spretter der de skal, så har keeperne blitt bedre. Utviklerne har tydeligvis fått mange tilbakemeldinger på hvordan keeperne presterte i fjor (og tidligere, antar jeg), og har sett på plasseringen deres, og spesielt hvordan de parerer ballene. Det har vært mange ganger hvor ballene går rett tilbake til motstanderne, men nå er de mye flinkere til å redde ballen og parere den bort fra farlige områder. Til syvende og sist, mindre som André Onana i virkeligheten, altså... Færre irriterende målvaktsinngrep, med andre ord. Men det betyr ikke at keeperne er superhelter, for skuddene går fortsatt inn som de skal. Forskjellen er at håndleddene deres ikke lenger er laget av betong, der ballen spretter rett tilbake til skytteren. Og apropos målvakter, det er nå også mulig å spille den posisjonen i Rush -modus i Clubs.

Målvakter er nå mye flinkere til å avlede baller til siden i stedet for rett tilbake til motstanderen.

Mye snakk om forsvarsspill, tenker du kanskje. Er det virkelig så vanskelig å score mål som det er for Aston Villa i årets Premier League? Nei, heldigvis har det skjedd endringer i angrepsspillet også. Det har vært et stort fokus på å forbedre pasningsspillet, med ting som mer responsive pasninger, spesielt one-touch-pasninger, og nye animasjoner som gjør at pasningene føles bedre og mer presise. Den kanskje største forskjellen når det gjelder skudd er at "timed finishing" er fjernet. Det var i utgangspunktet en måler der skuddet hadde større sjanse for å gå i mål hvis du havnet i riktig sone. Dette har å gjøre med at langskudd, spesielt såkalte trivelas (med utsiden av foten), ble en altfor effektiv måte å score mål på i fjor. Jeg kunne fortsatt i det uendelige med alle tingene som har endret seg når det gjelder gameplay, men for å oppsummere er det en klar forbedring fra i fjor.

Jeg er imidlertid ganske sikker på at det vil være noen taktikker som vil bli overbrukt fordi de er mye bedre enn andre. Som i EA Sports FC 24, der noen spillere bare løp opp langs sidelinjen, spilte en diagonalpasning bakover og inn i åpent mål, i noen kamper trengte jeg ikke engang sentrale midtbanespillere fordi motstanderen aldri brukte midten av banen. Det var veldig irriterende. Men det er alltid vanskelig å si i begynnelsen av sesongen hvordan dette kommer til å bli, så jeg kan ikke gi noen vurdering av det ennå. Hvis du spør meg om en måned, er jeg sikker på at jeg har et svar.

En karriere som manager byr på begge scenariene...

Det er ikke bare på banen at de har tatt til seg kritikken. Små ting har blitt implementert, som å gjøre Rush -modusen fem minutter lang i stedet for syv (noe som ble endret midtveis i fjorårets spill da spillerne syntes kampene var for lange), en ny modus med høy kontrast for spillere med nedsatt syn (og generelt flere tilgjengelighetsalternativer for de som trenger det) har blitt lagt til, og bedre oversikt over hvilke utfordringer som er nær ferdigspilt når du starter en Ultimate Team -kamp gir en bedre opplevelse. Og det er de tre ordene jeg vil bruke for å beskrive FC 26: en bedre opplevelse.

Dette gjelder også for Manager -modus. Dette er ikke store endringer, men det er endringer som gjør spillet bedre. Du kan nå velge å starte fra begynnelsen av en sesong eller ta på deg ulike spesifikke utfordringer. Disse inkluderer ting som å overleve nedrykk etter å ha startet sesongen med 20 poengs poengavdrag, eller å vinne Bundesliga og DFB-Pokal med Bayern Munich, samtidig som du sørger for at Jamal Musiala spiller minst 25 kamper. Jeg ser for meg at dette vil forlenge levetiden til akkurat denne spillmodusen, og slik jeg har forstått det, vil det også komme nye utfordringer i løpet av sesongen.

Andre endringer er at klubbene nå tilpasser spillestilen og taktikken til nye trenere, og at det skjer ulike ting i løpet av sesongen, for eksempel at en spiller får hjemlengsel eller at noen blir skadet i landslagspausen. I ulike sportsspill anbefaler jeg ofte at man bare spiller fjorårets versjon hvis man vil spille Franchise Modes, men denne gangen synes jeg det er verdt å prøve den nyeste versjonen.

Dessverre er det ikke like mange nye funksjoner i Player Career som i Manager Career. Her vil jeg si at du like gjerne kan fortsette å spille FC 25 hvis du bare spiller solokarriere. Jada, nye spillere Archetypes har blitt lagt til, så det er i det minste noe. Du vil kunne låse opp, utvikle og foredle 13 forskjellige spillere Archetypes som gjør spilleren din spesiell, der noen passer bedre hvis du liker å være forsvarsspiller og andre hvis du er en ekte dribletrollmann. Utover det er det bare to andre tilføyelser, som ikke byr på noen store forbedringer. Disse er redesignede treningsøvelser og to nye bakgrunnshistorier (opptil fem totalt) for spilleren din som bestemmer dine styrker og svakheter. Jeg skulle gjerne ha sett litt mer kjærlighet her, spesielt siden den relativt lille NHL -serien fikk en oppusset Career Mode.

På Clubs, der du og en gjeng venner (eller fiender) starter en klubb og spiller mot andre klubber på nettet, har det skjedd noen endringer, men ikke så mange. Som nevnt tidligere kan du spille som keeper i Rush -modus, og her må jeg bare skyte inn at jeg elsker Rush: Det er fem mot fem (med én keeper) på en mindre bane, og alt går bare raskere, med straffesparkfelt i stedet for røde kort, offside i siste tredjedel i stedet for midtlinjen, og så videre. Det er selvfølgelig best å spille med venner, for det finnes folk som får meg til å rive av meg håret når de nekter å spille pasninger eller tror de er Ronaldinho... Men uansett, tilbake til Clubs. Du kan nå være medlem av tre forskjellige klubber samtidig, og de nevnte Archetypes er også til stede her. Muligheten til å bli med på live-arrangementer, som bare er tilgjengelige i en kort periode, betyr imidlertid at det er mer å gjøre enn bare å spille typiske ligakamper.

... og spesielle arrangementer i løpet av sesongen.

Det er imidlertid klart at Ultimate Team er flaggskipfunksjonen, nok en gang. Dette er kortinnsamlingsmodusen som mange har veldig sterke meninger om. Den største endringen er en omarbeiding av den såkalte "power curve". I fjor gikk det veldig fort å bli bedre spillere, og det var en ny kampanje hver uke, og snart løp alle rundt med monstertropper, til og med før nyttårsaften. I år er tanken å ta det litt langsommere. Det vil ta lang tid før vi begynner å snuse på de spillerne som har en totalrating på 99, og tanken er at det skal føles som en utvikling gjennom hele året, i stedet for at gullkortene føles for svake allerede den andre uken. Jeg er tilhenger av dette, men jeg vet at andre ønsker å spille med 99 Ronaldo og 99 Pelé fra første minutt.

Live-arrangementer er her, akkurat som i Clubs, for å gi nyhet gjennom hele året. Det vil være forskjellige temaer og andre ting å spille med i disse arrangementene, noe som gir en god mulighet til å spille med forskjellige spillere og ikke bare samle startelleveren om og om igjen. I tillegg er Tournaments, som ble introdusert halvveis gjennom fjorårets spill, tilbake og vil dukke opp med jevne mellomrom. For de som liker konkurransespill, er det endringer i den store, viktige modusen Champions (tidligere Weekend League), der sluttspillet for å delta i konkurransen er fjernet, og man i stedet automatisk kvalifiserer seg hvis man når et visst antall poeng i Rivals. Hvis man er utenfor de høyeste Rivals divisjonene, finnes det et alternativ til Champions som heter Challengers, som er det samme som Champions, men for lavere rangerte spillere og med dårligere belønning.

Betydelige forbedringer på banen siden i fjor.

EA Sports FC 26 er kort sagt et bedre spill enn det vi har sett de siste årene. Det er store forbedringer på banen og små forbedringer her og der i ulike spillmodi, men det er fortsatt ting som trekker ned opplevelsen, som buggy menyer som frøs spillet mitt flere ganger (første gang etter tre minutters spill da jeg endret lagoppstilling) og en dårlig oppdatert Player Career. Selv om EA Sports FC -serien (og FIFA) alltid oppnår gode karakterer, er spørsmålet hvorfor den aldri oppnår noe virkelig eksepsjonelt. Det er den største sportsspillserien i verden, og hvis du tenker på andre store spillserier, det være seg Final Fantasy, Mario, The Witcher, eller Grand Theft Auto, er det nesten forventet at disse har nesten perfekte rangeringer. Så hvorfor er ikke dette tilfelle med EA Sports FC?