EA Sports FC 26 avslørt, lanseres 26. september

Som vi fortalte deg for noen dager siden, ble EA Sports FC 26 avslørt denne uken. Etter å ha fortalt oss at Zlatan Ibrahimovic vil være forsidebildet på Ultimate Edition og at Jude Bellingham kommer tilbake som forsidebildet i standardutgaven, men denne gangen sammen med Jamal Musiala, vet vi nå hvordan formelen blir utvidet og forbedret i det kommende kapittelet.

Som en del av en avsløringstrailer blir vi fortalt at EA FC 26 blir formet av samfunnet, og at dette vil føre til en rekke forbedringer. Til å begynne med vil dette omfatte forbedret grunnleggende gameplay med blant annet "forbedret driblingrespons og flyt, re-tuned løpskurver for mer eksplosiv spillerbevegelse, helt ny forsterkningslæringsdrevet målvaktsposisjonering, volumetriske animasjoner i nærheten av kroppen, nye, mer allsidige Playstyles og Player Roles, og mye mer."

Utover dette kan du forvente deg en ny forhåndsinnstilling for Competitive som angivelig er designet for å brukes i Ultimate Team og Clubs, mens en forhåndsinnstilling for Authentic finnes i Career. Når vi snakker om Career, blir Manager Career justert slik at den er bedre enn noensinne. Dette vil omfatte endringer som temascenarier som skal overvinnes og til og med måter å starte sesongen fra bunnen av eller i tråd med de faktiske live-poengene i de virkelige sesongene.

Neste steg er det nye systemet kjent som Archetypes, som gir "nye klasser til klubber og spillerkarriere, noe som gir mer individualitet til spillerne. Utvikle evnene dine ved å oppgradere attributter og låse opp Archetype Perks for å gi spilleren din en distinkt følelse på banen." Vi kan også forvente nye live-arrangementer og turneringer å kjempe i, pluss et større fokus på autentisitet, som vil se over 20 000 idrettsutøvere i spillet, i tillegg til over 750 klubber og landslag, 120 stadioner, 35 ligaer og 300 partnere.

Når det gjelder når EA FC 26 lanseres, kommer det til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1, Switch 2, og Amazon Luna 26. september, men det vil være en "tidlig tilgang" -periode for Ultimate -eiere fra og med 19. september.