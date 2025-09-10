nyheter
EA Sports FC 26
EA Sports FC 26s topprangerte Premier League-spillere er klare, med Liverpool og Manchester City på topp
De 26 beste spillerne i den engelske ligaen har blitt avslørt.
HQ
EA Sports EA Sports FC 26 har bekreftet de 26 høyest rangerte spillerne på Premier League for den kommende EA Sports FC 26. Ikke overraskende domineres listene av Liverpool, Manchester City, og Arsenal, hvor de to førstnevnte har majoriteten av de høyest rangerte stjernene.
Totalt er det åtte Liverpool -stjerner som er med, og syv Arsenal -spillere, pluss ytterligere fem fra Man City. Resten av utvalget består av et par Chelsea -stjerner, et par Newcastle United -spillere, og også en enkelt Manchester United - og Aston Villa -spiller.
Listen er som følger :
- Mohamed Salah - 91 - Liverpool
- Rodrigo Hernández Cascante - 90 - Manchester City
- Virgil Van Dijk - 90 - Liverpool
- Erling Haaland - 90 - Manchester City
- Gianluigi Donnarumma - 89 - Manchester City
- Alisson Ramses Becker - 89 - Liverpool
- Florian Wirtz - 89 - Liverpool
- Alexander Isak - 88 - Liverpool
- Gabriel dos S. Magalhães - 88 - Arsenal
- Bukayo Saka - 88 - Arsenal
- Cole Palmer - 87 - Chelsea
- Moises Caicedo - 87 - Chelsea
- Declan Rice - 87 - Arsenal
- Bruno Miguel Borges Fernandes - 87 - Manchester United
- William Saliba - 87 - Arsenal
- Alexis Mac Allister - 87 - Liverpool
- Martin Ødegaard - 87 - Arsenal
- David Raya - 87 - Arsenal
- Viktor Gyökeres - 87 - Arsenal
- Ruben Santos Gato Alves Dias - 86 - Manchester City
- Bruno Guimarães Moura - 86 - Newcastle United
- Ibrahima Konate - 86 - Liverpool
- Sandro Tonali - 86 - Newcastle United
- Tijani Reijnders - 86 - Manchester City
- Ryan Gravenberch - 85 - Liverpool
- Youri Tielemans - 85 - Aston Villa
Forvent flere avsløringer for LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, og Serie A i løpet av resten av denne uken.