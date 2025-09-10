EA Sports FC 26s topprangerte Premier League-spillere er klare, med Liverpool og Manchester City på topp

HQ

EA Sports EA Sports FC 26 har bekreftet de 26 høyest rangerte spillerne på Premier League for den kommende EA Sports FC 26. Ikke overraskende domineres listene av Liverpool, Manchester City, og Arsenal, hvor de to førstnevnte har majoriteten av de høyest rangerte stjernene.

Totalt er det åtte Liverpool -stjerner som er med, og syv Arsenal -spillere, pluss ytterligere fem fra Man City. Resten av utvalget består av et par Chelsea -stjerner, et par Newcastle United -spillere, og også en enkelt Manchester United - og Aston Villa -spiller.

Listen er som følger :



Mohamed Salah - 91 - Liverpool



Rodrigo Hernández Cascante - 90 - Manchester City



Virgil Van Dijk - 90 - Liverpool



Erling Haaland - 90 - Manchester City



Gianluigi Donnarumma - 89 - Manchester City



Alisson Ramses Becker - 89 - Liverpool



Florian Wirtz - 89 - Liverpool



Alexander Isak - 88 - Liverpool



Gabriel dos S. Magalhães - 88 - Arsenal



Bukayo Saka - 88 - Arsenal



Cole Palmer - 87 - Chelsea



Moises Caicedo - 87 - Chelsea



Declan Rice - 87 - Arsenal



Bruno Miguel Borges Fernandes - 87 - Manchester United



William Saliba - 87 - Arsenal



Alexis Mac Allister - 87 - Liverpool



Martin Ødegaard - 87 - Arsenal



David Raya - 87 - Arsenal



Viktor Gyökeres - 87 - Arsenal



Ruben Santos Gato Alves Dias - 86 - Manchester City



Bruno Guimarães Moura - 86 - Newcastle United



Ibrahima Konate - 86 - Liverpool



Sandro Tonali - 86 - Newcastle United



Tijani Reijnders - 86 - Manchester City



Ryan Gravenberch - 85 - Liverpool



Youri Tielemans - 85 - Aston Villa



Forvent flere avsløringer for LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, og Serie A i løpet av resten av denne uken.