EA Sports FC Pro Mobile World Championship skal arrangeres i Sør-Korea i oktober

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De offisielle vertslandene, byene, arenaene og datoene for EA Sports FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs og verdensmesterskapet er nå bekreftet. Begge arrangementene flyttes til Asia, med både Thailand og Sør-Korea som vertsland.

Mid-Season Playoffs finner sted allerede 6.–9. august, og kampene skal spilles i Kantana Post Production Studio i Bangkok. Dette blir turneringen der den aller første internasjonale tittelholderen for « EA Sports FC Mobile skal kåres, og det skal deles ut 100 000 dollar i premiepenger.

Deretter kommer verdensmesterskapet tilbake til Asia mellom 19. og 25. oktober, med en rekke kamper som skal spilles i Dongdaemun Design Plaza Showroom i Seoul. Mer informasjon om planene (inkludert billettsalg) for dette arrangementet vil bli delt senere, men vi vet at 250 000 dollar står på spill, i tillegg til den aller første FC Pro Mobile World Championship-pokalen.

Når det gjelder de kommende midtsesong-sluttspillene, er de 24 kvalifiserte spillerne nå offentliggjort, og følgende spillere vil delta.