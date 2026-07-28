EA Sports FC Pro Mobile World Championship skal arrangeres i Sør-Korea i oktober
Midt-sesong-sluttspillet vil derimot finne sted i Thailand i begynnelsen av august.
De offisielle vertslandene, byene, arenaene og datoene for EA Sports FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs og verdensmesterskapet er nå bekreftet. Begge arrangementene flyttes til Asia, med både Thailand og Sør-Korea som vertsland.
Mid-Season Playoffs finner sted allerede 6.–9. august, og kampene skal spilles i Kantana Post Production Studio i Bangkok. Dette blir turneringen der den aller første internasjonale tittelholderen for « EA Sports FC Mobile skal kåres, og det skal deles ut 100 000 dollar i premiepenger.
Deretter kommer verdensmesterskapet tilbake til Asia mellom 19. og 25. oktober, med en rekke kamper som skal spilles i Dongdaemun Design Plaza Showroom i Seoul. Mer informasjon om planene (inkludert billettsalg) for dette arrangementet vil bli delt senere, men vi vet at 250 000 dollar står på spill, i tillegg til den aller første FC Pro Mobile World Championship-pokalen.
Når det gjelder de kommende midtsesong-sluttspillene, er de 24 kvalifiserte spillerne nå offentliggjort, og følgende spillere vil delta.
- Souma13
- BRU.LyningMcQ
- FaZeDETPIM
- ZMDxN4T•5U
- EVOS.NPD
- HUNDERTWASSER
- TRINITY
- Somzi
- ARTEMAN
- Reiss06
- ricardo2004
- 010
- GUSTOO IC
- BRU.TOTONNAKA22
- MiTH.WACHIRACHAI
- AJ.Solo
- AJ.Guyu
- Ahina
- Circle
- FPLxChanh
- GLOWxHoangBao
- ak-44
- TBC
- TBC