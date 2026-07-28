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EA Sports FC Mobile

EA Sports FC Pro Mobile World Championship skal arrangeres i Sør-Korea i oktober

Midt-sesong-sluttspillet vil derimot finne sted i Thailand i begynnelsen av august.

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De offisielle vertslandene, byene, arenaene og datoene for EA Sports FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs og verdensmesterskapet er nå bekreftet. Begge arrangementene flyttes til Asia, med både Thailand og Sør-Korea som vertsland.

Mid-Season Playoffs finner sted allerede 6.–9. august, og kampene skal spilles i Kantana Post Production Studio i Bangkok. Dette blir turneringen der den aller første internasjonale tittelholderen for « EA Sports FC Mobile skal kåres, og det skal deles ut 100 000 dollar i premiepenger.

Deretter kommer verdensmesterskapet tilbake til Asia mellom 19. og 25. oktober, med en rekke kamper som skal spilles i Dongdaemun Design Plaza Showroom i Seoul. Mer informasjon om planene (inkludert billettsalg) for dette arrangementet vil bli delt senere, men vi vet at 250 000 dollar står på spill, i tillegg til den aller første FC Pro Mobile World Championship-pokalen.

Når det gjelder de kommende midtsesong-sluttspillene, er de 24 kvalifiserte spillerne nå offentliggjort, og følgende spillere vil delta.


  • Souma13

  • BRU.LyningMcQ

  • FaZeDETPIM

  • ZMDxN4T•5U

  • EVOS.NPD

  • HUNDERTWASSER

  • TRINITY

  • Somzi

  • ARTEMAN

  • Reiss06

  • ricardo2004

  • 010

  • GUSTOO IC

  • BRU.TOTONNAKA22

  • MiTH.WACHIRACHAI

  • AJ.Solo

  • AJ.Guyu

  • Ahina

  • Circle

  • FPLxChanh

  • GLOWxHoangBao

  • ak-44

  • TBC

  • TBC

EA Sports FC Mobile

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