EA Sports FC skal vises på 2026 Esports Nations Cup: Her er timeplanen og formatet

HQ

Esports World Cup Foundation har kunngjort enda et spill som vil bli omtalt på Esports Nations Cup i november. Festivalen vil se land som konkurrerer i stedet for klubber som på Esports World Cup om sommeren, men begge vil være vertskap i Riyadh, Saudi-Arabia.

Når det gjelder spillet som nå er bekreftet, blir vi fortalt at EA Sports FC vil være til stede på arrangementet, noe som tilsynelatende innebærer at EA Sports FC 27 vil være den valgte tittelen, ettersom det vanligvis kommer nye EA FC-spill i september.

Med spillet som er omtalt, blir vi fortalt at turneringen vil bli kjørt mellom 17. og 22. november og vil se 128 spillere omtalt. Spillerne som kvalifiserer seg vil bli bestemt i løpet av sommeren gjennom en serie online kvalifiseringskamper som skjer mellom 27. juli og 2. august. Gitt, av de 128 spillerne totalt, er det bare 56 kvalifiseringsplasser som tilbys, pluss ytterligere åtte wildcard-plasser, med 64 plasser som deles ut til direkte inviterte stjerner i esporten.

Ellers blir vi fortalt at spillerne vil bli sådd inn i en gruppefase som først spenner over åtte spillere per gruppe der bare fire spillere vil overleve per gruppe. Denne fasen vil inneholde best-of-one-action, en refleksjon av knockout-sluttspillbraketten som følger som vil redusere konkurransen til bare to gjenstår for en gripende stor finale.

Kommer du til å følge med på Esports Nations Cup mellom 2. og 29. november?