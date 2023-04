HQ

Siden utgivelsen av Rory McIlroy EA PGA Tour i 2015 har det vært stille fra EA Sports, og det har vært HB Studios (senere 2K) som har hatt enerett på den virtuelle golfverdenen. Nå kommer EA Sports tilbake med det de ikke vil kalle en årlig utgave, men en tjeneste som oppdateres kontinuerlig. Hovedspørsmålet i forkant var egentlig om de skulle ta opp kampen med 2K om å være en golfsimulator eller om de skulle holde seg i sin gate som et golfspill for mannen i gata.

Svaret er vel en mellomting. Der hvor 2K er blitt veldig mye mer tilgjengelig for alle ved å justere vanskelighetsgraden kan man i samme grad gjøre EA Sports sitt spill meget utfordrende selv om det i bunn og grunn er et mer tilgjengelig spill enn konkurrenten. Med det sagt er dette spillet også for golfentusiasten av flere grunner.

Først og fremst ser spillet vakkert ut. Med sin velkjente bruk av grafikkmotoren Frostbite ser EA Sports PGA Tour veldig lekkert ut, og de 28 virkelige (og 2 fantasi)-banene ser meget naturtro ut. Det er ingen tvil om at du er på Augusta eller St. Andrews, både utseendemessig men også hvordan ballen oppfører seg i terrenget. Akkurat som i virkeligheten virker roughen nesten ikke å påvirke ballen på den tradisjonsrike skotske banen, mens man for eksempel på Bay Hill i Florida blir mer straffet for å havne i det lange gresset. Dette gjør at alle banene føles veldig annerledes enn de gjør i for eksempel 2K sitt golfspill.

Med gode kommentatorspor som følger deg gjennom karrieremodusen og husker hva som har skjedd tidligere i karrieren er denne modusen akkurat like gjennomført som vi er vant til fra EA. Sammen med realistiske lyder fra både omgivelser og balltreff gjør det at spillet har et lydbilde som er et golfspill verdig i 2023.

Som du sikkert har skjønt i løpet av denne anmeldelsen er det vanskelig å ikke sammenligne dette spillet med 2Ks golfspill, og de aller fleste som vurderer å kjøpe det tenker vel også i de baner etter at sistnevnte har vært det eneste valget for golffantaster de senere årene. Derfor er det også riktig å sammenligne svingmekanismen mellom de to, og her er den største forskjellen mellom spillene. En langt langsommere animasjon gjør at det kan virke litt tregt om du går rett fra konkurrenten, men etter noen timer med spilling føles det langt mer naturlig, og for min del langt mer realistisk i forhold til min egen golfsving i virkeligheten. Hva som er best? Vel, det er personlig preferanse. Selv mislikte jeg det i starten, men ca 10-15 timer inn syntes jeg plutselig EAs system er langt mer brukervennlig.

Av innhold så er det masse å hente her. I tillegg til en god karrieremodus er det et helt lass med utfordringer som gjør at du har timevis med innhold selv om du ikke nødvendigvis foretrekker å spille på nett mot andre. Utfordringene er akkurat vanskelige nok til at det blir en glede å fullføre de, og skulle du slite kan du gjøre endringer i vanskelighetsgraden for å komme deg forbi hinderet.

På tross av alt det gode er det dessverre mye som gjør at spillet ikke får en av toppkarakterene. Det er for mye feil, eller såkalte bugs, først og fremst, og ikke minst er det begrenset mulighet for spill sammen med venner og andre over nett. Skulle en kompisgjeng ønske å spille sammen kan man kun velge slagspill for eksempel. Match play, texas scramble og andre moduser er kun tilgjengelig for lokal flerspillermodus, og ikke på nett. Det er rett og slett for dårlig i dagens spillsamfunn. Det er snakk om at dette skal komme ved en senere oppdatering, men foreløpig er lite blitt gjort på området. Det positive her får være at man kan være en gruppe på opptil 16 spillere, men også her er det utfordringer ettersom den som setter opp en lobby må invitere hver enkelt spiller til å delta.

Spillet kan føles litt seigt i starten når spilleren din ikke er av de beste, men ved å låse opp egenskaper og bedre utstyr utover blir det mye lettere å spille. Heldigvis har ikke EA gjort det til såkalt «pay 2 win», men snarere play to win. Du kan kjøpe valuta inne i spillet med ekte penger, men det eneste du kan kjøpe for denne valutaen er kosmetiske ting som køller og klær. Skal du ha forbedringer til spilleren din må du bruke en valuta du kun kan tjene opp ved å spille spillet.

Totalt sett er EA Sports PGA Tour et meget godt golfspill, og har masse innhold. Det er bare synd det ødelegges av feil som at progresjon ikke lagres, manglende flerspillermoduser og andre småting. På pluss-siden er det mulig å spille spillet på PC, for så å ta med karakteren sin over til PlayStation om man skulle ønske da det er kryss-progresjon, men du kan ikke spille på tvers av plattformer. Jeg gir spillet honnør for å ikke gjøre mikrotransaksjoner viktigere enn de er. Det er potensiale her til å være et fantastisk spill, og om noen oppdateringer kan dette være en klink 9'er, men foreløpig ligger det dessverre kun på en sterk 7'er med alle feilene det har.