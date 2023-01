EA Sports PGA Tour lanseres i mars

HQ

EA har kunngjort den offisielle lanseringsdatoen for deres kommende golfspill, EA Sports PGA Tour. Spillet kommer til PC, Xbox Series og PS5 den 24. mars.

Denne beskjeden kommer sammen med en ny trailer som viser frem noe gameplay og hva tittelen vil tilby når den altså lanseres om litt over to måneder.

Når det gjelder selve utgivelsen vil det være to utgaver. Basisutgaven vil bare inneholde spillet, men Deluxe Edition vil også tilby tre dager med Early Access, samt tidlig tilgang til Augusta National-banen, et XP-token, The Masters-utstyr, Grand Slam-kosmetikk, en Scotty Cameron-putter, The Players-utstyr og en haug med premiumpoeng for å kjøpe ytterligere kosmetiske godbiter.

Om dette ikke er nok har Ben også lagt ut sine tanker om EA Sports PGA Tour etter å ha fått testet litt av spillet.