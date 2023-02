EA Sports PGA Tour: Blir det eagle eller double bogey?

HQ

Når det kommer til sportsspill tenker jeg på golf på lik linje som jeg gjør med bilspill. Ikke at de to har så mye til felles, men begge er ting som kan simuleres ganske så nøyaktig til det punktet at du føler du sitter bak rattet eller står og skal senke den avgjørende putten på greenen. Simracing har en liten fordel her selvsagt all den tid du ikke står fysisk og svinger golfkølla i golfspill (med noen unntak i VR-verden), men på alle andre plan som strategi, planlegging av slaget, forstå banen og alt det er på plass. I tillegg så er golf, i likhet med bilkjøring, veldig rett frem og lett å forstå. I bilspill gjelder det som oftest å komme først i mål, og i golf gjelder det å komme i hullet på færrest mulig slag. Nettopp derfor er begge deler geniale til videospill, og dette er områder hvor FIFA, Madden, NHL og så videre ikke helt har klart å ta seg inn i.

Da jeg hørte at EA prøver seg på golf igjen, og bruker den imponerende Frostbite-motoren til å kjøre prosjektet, ble jeg interessert. Etter at jeg nå har fått en sniktitt på en digital pressesamling er jeg enda mer gira.

Som EA selv sier det er dette "det mest teknologisk avanserte golfspillet noensinne", og du kan se dette i både tittelens utseende, og alle småtingene som EA har bakt inn for å få golfopplevelsen til å føles så autentisk som mulig. Frostbite gir utviklerne muligheten til å bruke den nyeste datakartteknologien til å lage baner så nøyaktig som mulig. Fotogrammetri og GPS-kartlegging i tillegg til fotografering fysisk tilstede betyr at når du slår en ball ned fairwayen på det 9. hullet på St. Andrews, vil du legge merke til hvordan ballen spretter på rare måter for å matche det humpete terrenget. I tillegg til dette, ettersom hver golfbane rundt om i verden er bygget på forskjellige geologiske sammensetninger, vil måten ballen spretter på være annerledes på Pebble Beach i California enn måten den spretter på den skotske golfskatten. Det er disse små detaljene som gjør PGA Tour til et så spennende premiss, og de går langt lenger enn bare fysikken.

Frostbite-motoren lar også utviklerne lage nøyaktige digitale representasjoner av hver bane helt ned til den nøyaktige plasseringen av hvert tre og hvordan blomstene blomstrer på en bane på forskjellige tider av året. Folkemengder kan også tilpasses til det punktet hvor du kan ha et fullt oppmøte på PGA Tour-nivå, eller absolutt ingen ser på ditt klønete forsøk på å mestre banen for første gang. Og alt dette er på 30 av de mest spennende og folkekjære golfbanene rundt om i verden, ettersom EA har eksklusive rettigheter til Majors og banene de er basert på.

Når det gjelder selve spillingen, har dette blitt utvidet for å utvikle den slags golfmekanikk som har vært i spillene egentlig for alltid. Det typiske konseptet med å stille inn vinkler og deretter svinge i riktig øyeblikk for den perfekte mengden kraft til å spille golf forblir det samme - med noen gamle slagere som Big Hit Moments som gjør comeback. Nå kan du bruke 20 forskjellige slagstiler, som er unike avhengig av køllen du bruker og slagtypene, noe som gir over 1300 slagkombinasjoner å mestre. Og disse er alle nøyaktig simulert også, ettersom EA har slått seg sammen med golfsimuleringsekspertene hos Trackman og ShotLink for å sikre at hvert slag gjør det de skal gjøre, og at ballen også følger etter med riktige rotasjoner, sprett og så videre. EA nevnte til og med at de tror systemet er så nøyaktig at proffene til og med kan bruke spillet for å trene i forkant av en faktisk begivenhet, siden de på denne måten kan få en følelse av greenen uten å måtte fly rundt kloden.

Alt dette er en del av Pure Strike-systemet, som også gir mulighet for vanskelighetsgrader hvis du vil ta bort noe av kompleksiteten. Ikke at du sannsynligvis trenger det, da HUD og brukergrensesnitt ser ut til å være veldig klare og enkle å forstå. Men hvis du finner ting litt overveldende, har EA laget et profesjonelt coaching-sett med spillbare utfordringer i spillet som vil bli kontinuerlig oppdatert for å hjelpe nykommere med å mestre golfkunsten og finne ut hvordan de skal erobre spillet.

Når det gjelder de forskjellige modusene, vil karrieremodusen tillate deg å spille på forskjellige nivåer, fra amatør til PGA, og du kan velge hvor du skal begynne. Det er et RPG-system her som lar deg øke nivået på spilleren din ved å konkurrere i turneringer med ferdighetspoeng som tildeles når du når en ny rangering. Dette brukes deretter til å forbedre egenskaper som slagstyrke, alt slik at du kan takle de mest krevende banene rundt om i verden som for eksempel fantastiske Augusta National.

De som leter etter flerspilleralternativer vil kunne dykke inn i lokale og nettbaserte flerspillere i en vennlig setting, eller en konkurransepreget setting for å begynne klatringen på rangeringsstigen, og alle nettmodusene vil tillate at 16 spillere alle kan konkurrere i sanntid, hvor du kan følge med progresjonen til motstanderne dine. Hver form for spilling vil bli akkompagnert av et kommentatorteam bestående av fagfolk og ikoner som fremhever selv de mest bisarre øyeblikkene, og du vil kunne spille spillet enten som din egen karakter (som kan tilpasses takket være den overhalte karakterskapningen (en spillersuite med en rekke opplåsbare utstyr) eller en samling av faktiske proffer, inkludert Rory McIlroy.

Jeg vil imidlertid si at selv om spillet i seg selv er ganske pent, spesielt når du starter, faller karaktermodellene inn i den typiske EA-stilen, der de fremstår som litt stygge rett og slett.

Haken med et spill som dette vil selvfølgelig være hvordan EA bestemmer seg for å tjene penger på det, noe utviklerne var ganske stille om under forhåndsvisningen. Vi ble fortalt at det vil komme tillegg etter lansering, inkludert nye baner, klær og så videre, alt knyttet til nåværende og historiske golføyeblikk. Men når det gjelder de fineste detaljene knyttet til dette, vil vi sannsynligvis få vite mer snart, ettersom EA har annonsert at PGA Tour kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series 24. mars 2023, med forhåndsbestillinger som åpner senere i dag. Likevel, forutsatt at EAs vanlige metoder for inntektsgenerering ikke kommer i veien for ting, gleder jeg meg til å ta til greenen for en ny runde med golf om et par måneder.