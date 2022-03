EA Sports PGA Tour utsatt helt til 2023

Da Electronic Arts kunngjorde at de hadde bestemt seg for å "endre" lanseringsvinduet til EA Sports PGA Tour for noen måneder siden var Daniel så forhåpningsfull at han fortsatt hadde et bittelite håp om at spillet likevel ville komme denne våren. Det blir langt fra tilfellet.

Som jeg antok i november betydde denne meldingen at spillet blir veldig forsinket, for Electronic Arts avslører nå at EA Sports PGA Tour faktisk har blitt utsatt helt til våren 2023. Dermed blir ventetiden minst ett år lengre enn først planlagt.