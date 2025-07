Battlefield 6 vil sannsynligvis bare koste $70

HQ

Det ser ut til at EA ikke planlegger å hoppe på $ 80-spilltrenden når som helst snart. Ettersom Nintendo og Xbox (for en tid) bestemte seg for at det var på tide å øke spillprisene, har andre store selskaper vært nølende med å følge.

I den siste inntjeningssamtalen for EA ble administrerende direktør Andrew Wilson spurt om å hoppe på spillprisene. Det ser imidlertid ut til at dette ikke vil skje med det første. "Vi vil fortsette å se på muligheter for å levere stor verdi til spillerne våre gjennom ulike prisordninger i løpet av tiden, men ingen dramatiske endringer er planlagt ennå," sa han. "Når du tenker på alt fra free-to-play til premiumprodukter og deluxe-utgaver, er vi alltid opptatt av å fange opp hele prisspekteret, slik at vi kan betjene spillerne på best mulig måte og tilby dem størst mulig verdi."

Gode nyheter for Battlefield 6 fans, da det ser ut til at i det minste standardutgaven vil koste rundt $ 70. Det vil selvfølgelig være dyrere utgaver, og sannsynligvis DLC som kommer senere, samt et kamppass og andre måter å få tak i penger på, men den ekstra pillen på $ 10 vil ikke bli svelget ennå.