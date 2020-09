Early Access-versjonen av Baldur's Gate III selges til fullpris

Du ser på Annonser

Med Larian Studios ved roret er vi nesten helt sikre på at Baldur's Gate III kommer til å leve opp til forventningene. Akkurat som med studioets seneste spill, Divinity: Original Sin II, kommer de til å slippe en Early Access-versjon av Baldur's Gate III for å få feedback og se hvordan ting fungerer.

Normalt koster dette mindre enn fullstendig spill ettersom det er en slags beta-testing man gjør for studioet, men Director of Publishing Michael Douse skriver på Twitter at Larian har andre planer for prislappen:

"Also, the price will be $59.99. Don't feel pressured to buy it during EA. It's not going to disappear, and neither are we. Eventually, it'll be a very large game. Though EA is 25 hours of one play-through, the final game will be *does brain math* a lot longer."

Michael Douse skriver også at man skal se på Early Access-versjonen som en slags forhåndsbestilling og at man bør være takknemlig for å få muligheten til å gi input på spillets utvikling.

Kommer du selv til å kjøpe Early Access-utgaven?